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zukunftsbilanzen.de
26.06.2026 06:46 Uhr
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SAP sucht den Boden, BYD greift an, MustGrow Biologics tankt frisches Geld! Kommt jetzt der Rebound?!

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Der Wind an den weltweiten Aktienmärkten weht derzeit spürbar rauer, es gibt teils heftige Bewegungen nach oben und nach unten. Gerade erfolgsverwöhnte Technologie- und Automobilgiganten bekommen diese raue Brise derzeit schonungslos zu spüren und Investoren suchen angesichts fallender Kurse und geopolitischer Unsicherheiten zunehmend nach neuen Ideen abseits des ausgetretenen Mainstreams. Während große Namen wie SAP und BYD mit dem Erhalt ihrer großen Marktkapitalisierungen kämpfen, bringen sich in der zweiten Reihe interessante Nischenplayer in Stellung. Es stellt sich die berechtigte Frage, ob man sein Kapital aktuell in gefallene Engel (z. B. SAP und BYD) investieren oder lieber den Blick auf unentdeckte Wachstumsstorys richten sollte. Wir beleuchten für Sie die aktuelle Gemengelage und werfen einen genauen Blick auf drei unterschiedliche Unternehmen. Erfahren Sie, warum die Software-Schmiede SAP und der E-Auto-Pionier BYD gerade schwer zu kämpfen haben und lesen Sie auch, weshalb ein kanadisches Agrartechnologie-Unternehmen namens MustGrow Biologics womöglich vor einem Ausbruch stehen könnte. Die Vorzeichen für einen spannenden Sommer sind jedenfalls gesetzt.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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