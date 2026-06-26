DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK/UNICREDIT - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beobachtet den Übernahmekampf um die Commerzbank "mit großer Besorgnis" und fordert eine Untersuchung durch die Finanzaufsicht Bafin. Das geht aus einem am Donnerstag verschickten Brief des Verdi-Bundesvorstandsmitglieds Christoph Schmitz-Dethlefsen an Bafin-Chef Mark Branson hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Die Bafin wollte sich dazu nicht äußern. "Unsere Sorge betrifft insbesondere die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der öffentlichen Kommunikation durch Unicredit", heißt es in dem Schreiben. "Wir regen daher an, zu prüfen, ob die von Unicredit veröffentlichten Angaben zu Annahmeständen bzw. Beteiligungspositionen den gesetzlichen Anforderungen genügen." Das beziehe sich besonders auf Klarheit, Objektivität und eine angemessene Transparenz. (Handelsblatt)

PUMA - Der seit einem Jahr amtierende Puma-Vorstandschef will dem Traditionsunternehmen aus Franken ein völlig neues Gesicht geben. "Wir sind dabei, unser komplettes Design, die ganze Optik von Puma zu überarbeiten", sagt Arthur Höld im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus. Dies gelte sowohl für die Farben, in denen die Schuhe und Textilien gestaltet werden, als auch für die beiden Markenzeichen, die auf den Produkten platziert werden. Pumas Designer überarbeiten laut Höld "die Art und Weise, wie wir unsere beiden Logos - die Raubkatze und den Formstrip - einsetzen". Puma werde wieder "eine erkennbare Handschrift bekommen". Ob dies so weit geht, wie Konkurrent Adidas jeweils ein eigenes Logo für die Sport- und für Lifestyle-Produkte zu verwenden, ist noch offen. (Focus)

GALERIA - Im Ringen um eine neue Finanzierung für die angeschlagene Warenhauskette Galeria gibt es nach Informationen der Wirtschaftswoche aus Verhandlungskreisen nun eine finale Einigung: Das US-Unternehmen Gordon Brothers stellt demnach einen dreistelligen Millionenbetrag als Kredit zur Verfügung. Die entsprechenden Verträge sind unterschrieben. Gordon Brothers ist spezialisiert darauf, Handelswaren zu bewerten und abzuverkaufen. Dem Vernehmen nach wurde ein Kredit bis zu 160 Millionen Euro vereinbart. Jedoch sollen zunächst nur 130 Millionen Euro ausgezahlt werden. Mit dem Geld will Galeria einen bereits bestehenden Kredit der US-Investmentgesellschaft Bain zurückführen. Zudem dürften offene Forderungen etwa von Vermietern beglichen und Ware für die Herbst- und Wintersaison geordert werden. (Wirtschaftswoche)

META - Der Technologiekonzern Meta will Inhalte und Werbung auf seinen Plattformen künftig durch generative Künstliche Intelligenz überprüfen lassen, um Kosten zu sparen. Der Mutterkonzern von Facebook und Instagramm arbeitet mit Hochdruck daran, die manuelle Moderation durch große Sprachmodelle (LLMs) zu ersetzen, was dem Unternehmen jährlich Einsparungen in Milliardenhöhe bringen könnte, wie vier informierte Personen sagten. Bereits in diesem Jahr habe Meta etwa 50 Prozent der manuell zu prüfenden Anfragen durch LLMs ersetzt. Dieser Anteil solle bis zum Jahresende noch weiter erhöht werden, bei bestimmten Arten von Inhalten um mehr als 90 Prozent. Damit sollen die enormen Ausgaben von CEO Mark Zuckerberg für KI kompensiert werden. (Financial Times)

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June 26, 2026 00:38 ET (04:38 GMT)

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