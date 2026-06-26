von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Sebesteny, immer mehr Studien zeigen Zusammenhänge zwischen Mundgesundheit und Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Leiden oder Diabetes. Wird Prävention in der Zahnmedizin noch immer zu stark isoliert betrachtet? Arthur Sebesteny: In der Zahnmedizin selbst ist Dentalhygiene bereits ein integraler Bestandteil des Gesamtbildes. Ich glaube aber, dass wir in der Medizin allgemein Fachbereiche oft zu stark voneinander ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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