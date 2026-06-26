Vancouver, British Columbia, 25. Juni 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - gibt die Abstimmungsergebnisse seiner heute stattgefundenen Jahreshauptversammlung 2026 bekannt.
Insgesamt waren 202.415.038 Stammaktien auf der Versammlung vertreten, was 66,81 % der zum Stichtag ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Fortuna entspricht. Die Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten zu, darunter der Bestellung der Abschlussprüfer, der Wahl aller in der Informationsbroschüre des Unternehmens vom 7. Mai 2026 aufgeführten Kandidaten für den Verwaltungsrat sowie der Genehmigung der noch nicht zugeteilten Ansprüche im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens.
Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmung über die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder lauten wie folgt:
Kandidat
Stimmen dafür
% Ja-Stimmen
Enthaltungen
Anteil der Enthaltungen
Jorge A. Ganoza
177.351.942
99,54 %
817.318
0,46 %
David Laing
170.324.948
95,60 %
7.844.311
4,40 %
Mario Szotlender
172.818.239
97,00 %
5.351.020
3,00 %
David Farrell
165.399.751
92,83 %
12.769.508
7,17 %
Alfredo Sillau
177.922.491
99,86 %
246.768
0,14 %
Kylie Dickson
177.146.543
99,43 %
1.022.716
0,57 %
Kate Harcourt
177.762.106
99,77 %
407.153
0,23 %
Salma Seetaroo
177.085.783
99,39 %
1.083.476
0,61 %
Der Bericht über die Abstimmungsergebnisse des Unternehmens wurde unter dem Profil von Fortuna auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht und wird unmittelbar danach unter dem Profil von Fortuna auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht.
Über Fortuna Mining Corp.
Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com
IM NAMEN DES VORSTANDS
Jorge A. Ganoza
Präsident, CEO und Vorstandsmitglied
Fortuna Mining Corp.
Investor Relations:
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In Europa
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Marc Ollinger
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