Bern - Für Wirtschaftsminister Guy Parmelin naht kommende Woche der Moment der Wahrheit, wie die Tamedia-Zeitungen schreiben. In der Washingtoner Hitze treffe er Trumps Handelsbeauftragten Jamieson Greer, um über die Zukunft der US-Zölle zu verhandeln. Da in den USA die gesetzliche Grundlage für die aktuellen Tarife am 23. Juli auslaufe, müsse Parmelin für die Schweizer Exportwirtschaft eine Anschlusslösung sichern. Die im Herbst notfallmässig vereinbarte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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