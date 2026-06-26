Graz - Forscher der Universität Graz schlagen in Bezug auf die Erderwärmung Alarm: 2026 liegt der Temperaturanstieg ihrer neuesten Prognose nach voraussichtlich bei 1,62 Grad Celsius, 2027 sogar bei 1,71 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Zuverlässige Prognose erstelltAuch der langfristige Temperaturanstieg - ein Mittelwert über einen Zeitraum von 20 Jahren - überschreitet bereits ab 2026 das 1,5-Grad-Limit des Pariser Klimaabkommens, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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