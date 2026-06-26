St. Gallen - Gemeinsam mit der Kunstsammlung der Schweizerischen Post präsentiert das Kunstmuseum St. Gallen die Ausstellung Heimatflimmern. Diese beschäftigt sich mit der aktuellen Frage, was «Heimat» heute bedeuten kann. Ausgehend von 27 künstlerischen Positionen widmet sich der Sammlungsdialog diesem facettenreichen Thema mit einem Schwerpunkt auf Schweizer Gegenwartskunst. Anlass für diese Kooperation ist die rund hundertjährige Fördertradition ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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