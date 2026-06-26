Zürich - Am Devisenmarkt hat der Dollar seinen jüngsten Anstieg etwas abgebremst, dafür machte der Franken wieder etwas an Boden gut. Dennoch schlägt das Pendel seit der ersten Zinssitzung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh insgesamt weiterhin zugunsten des Greenback aus. Der US-Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8087 Franken wieder unter der Marke von 0,81 gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9202 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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