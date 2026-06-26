Washington - Der Oberste Gerichtshof der USA hat mit zwei Entscheidungen die harte Linie der US-Regierung unter Präsident Donald Trump in der Migrationspolitik bestätigt. Die konservative Mehrheit der Richterinnen und Richter des Supreme Courts billigte Massnahmen der Trump-Regierung zur Einschränkung von Schutzstatus und Asylzugang. Im ersten Fall ging es um das Bestreben des Heimatschutzministeriums, einen temporären Schutzstatus für Menschen unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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