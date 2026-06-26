Die Renk-Aktie notiert inzwischen rund -55% unter ihrem Allzeithoch und steht damit an einem charttechnisch spannenden Punkt. Zuletzt gerieten die Aktien deutscher Rüstungskonzerne nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts erneut unter Druck. Während Rheinmetall besonders stark verlor, gaben auch Renk und andere Branchenwerte nach. Dennoch sehen einige Analysten die Reaktion des Marktes als übertrieben und verweisen darauf, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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