München - Die Unternehmen in Deutschland planen wieder vermehrt, Stellen abzubauen. "Der Arbeitsmarkt bleibt schwach", sagte Klaus Wohlrabe vom Institut Ifo am Freitag. "Von einer nachhaltigen Belebung der Beschäftigung ist Deutschland derzeit noch weit entfernt." Das entsprechenden "Beschäftigungsbarometer" sank im Juni auf 92,3 Punkte, nach 93,9 Punkten im Mai.
Auch in der Industrie bleibt der Arbeitsmarkt angespannt. Zwar hat sich das Barometer hier leicht verbessert, dennoch überwiegen die Pläne zum Stellenabbau. Im Groß- und Einzelhandel nimmt der Personalabbau wieder stärker zu, bei den Dienstleistern gab das Barometer dagegen deutlich nach.
Besonders schwierig bleibt die Lage bei den Leiharbeitsfirmen sowie im Tourismus. Im Baugewerbe waren hingegen kaum Veränderungen geplant: Diese Unternehmen wollen ihren Personalbestand weitgehend konstant halten, so das Ifo-Institut.
Auch in der Industrie bleibt der Arbeitsmarkt angespannt. Zwar hat sich das Barometer hier leicht verbessert, dennoch überwiegen die Pläne zum Stellenabbau. Im Groß- und Einzelhandel nimmt der Personalabbau wieder stärker zu, bei den Dienstleistern gab das Barometer dagegen deutlich nach.
Besonders schwierig bleibt die Lage bei den Leiharbeitsfirmen sowie im Tourismus. Im Baugewerbe waren hingegen kaum Veränderungen geplant: Diese Unternehmen wollen ihren Personalbestand weitgehend konstant halten, so das Ifo-Institut.
© 2026 dts Nachrichtenagentur