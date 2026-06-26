Die Bundesregierung will die Vorgaben zur Energieeffizienz für Unternehmen, Rechenzentren und Kommunen abschwächen. Rechenzentren sollen nun erst 2030 ihren Strom vollständig aus erneuerbaren Energien decken müssen. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung der Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie auf den Weg gebracht. Der vom Bundeswirtschaftsministerium eingebrachte Entwurf passt die Effizienzvorgaben an Unternehmen und öffentliche Hand an. Der Entwurf orientiert sich an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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