Hohen Kursverlusten an den Börsen in Tokio und Seoul dürfte sich am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt nicht entziehen können. Der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den DAX stand eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 0,8 Prozent tiefer bei 24.800 Punkten. Die Erholungsgewinne vom Vortag, die den DAX zeitweise wieder über die 25.000-Punkte-Marke hievten, wären damit fast wieder dahin. Auf Wochensicht zeichnet sich wieder ein Minus ab. Die Vortagserholung im Technologiesektor, die von gefeierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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