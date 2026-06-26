Der DAX hat am Donnerstag einen leichten Gewinn verzeichnet. Doch am Freitag drehen die Kurse schon wieder ins Minus. Grund dafür sind die massiven Kursrutsche in Fernost. Hinzu kommen unternehmensspezifische Nachrichten, die erhebliche Kursausschläge mit sich bringen.• Zalando steht wegen einer Bafin-Prüfung unter Druck.• Ein Zwischenfall nahe der Straße von Hormus treibt die Ölpreise.• Der Kurssturz in Asien belastet die Märkte.Die Party am deutschen Aktienmarkt ist erst einmal vorbei. Nach den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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