© Foto: OpenAIVerbrenner locken wieder mit höheren Rabatten als E-Autos. Darum hilft die neue Prämie vor allem günstigen Modellen und ausländischen Marken.Auf dem deutschen Neuwagenmarkt werden Verbrennermodelle wieder verstärkt beworben. Im Juni boten Händler und Hersteller erstmals seit einem Jahr höhere Kaufanreize als für vergleichbare Elektroautos, wie die regelmäßige Marktstudie des privaten Zentrums Automobilforschung (CAR) zeigt. Die Umfrage zeigt, dass der durchschnittliche Rabatt auf die 20 meistverkauften Elektrofahrzeuge von 19,5 Prozent im Januar auf 17,8 Prozent des Listenpreises gesunken ist. Bei Verbrennern lag der durchschnittliche Rabatt bei 18,4 Prozent. Damit sind Verbrenner, …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE000PAG9113Den vollständigen Artikel lesen
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