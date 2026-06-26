Auch die jüngste Innovationsausschreibung mit Stichtag 1. Mai 2026 war weit überzeichnet: Für die ausgeschriebene Menge von 475 Megawatt gingen 46 Gebote in Höhe von insgesamt 749 Megawatt ein. 29 Gebote mit einem Volumen von zusammen 482 Megawatt wurden bezuschlagt. In der vorherigen Runde war die Innovationsausschreibung noch um den Faktor Vier überzeichnet. An diesen Ausschreibungen können etwa Erneuerbare-Anlagen mit Speichern teilnehmen. Nach Angaben der zuständigen Bundesnetzagentur nahmen nur Photovoltaik-Speicher-Kombinationen an der Ausschreibung teil. Die Spanne der bezuschlagten Gebote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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