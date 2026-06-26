New York/Washington - Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Am Markt zeigte sich eine Gegenbewegung zum, nachdem die Notierungen im späten Donnerstaghandel zeitweise gestiegen waren. Am Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Sorte Brent mit Lieferung im August bei 73,74 US-Dollar gehandelt und damit zwei Prozent tiefer als am Vortag. Zuletzt haben sich die Spannungen im Nahen Osten wieder verstärkt. Ein mutmasslich iranischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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