Stuttgart (www.anleihencheck.de) - NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN US67066GAXXX/ WKN A4EWWE) im Emissionsvolumen von 4 Mrd. USD, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 4,950% erhalten, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die nächste Zinszahlung werde am 15.12.2026 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 15.06.2036 terminiert. Auf Basis des aktuellen Kurses von 99,54 liege die Rendite bei 5,0123%. Für Anleger aus dem Euroraum komme zum eigentlichen Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko hinzu. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur Moody's vergebe derzeit ein Aa1 Rating. (Bonds weekly Ausgabe vom 25.06.2026) (26.06.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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