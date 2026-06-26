Tesla will die Produktion in seiner Gigafactory Berlin-Brandenburg deutlich steigern. In dem Werk in Grünheide sollen ab Oktober 7.500 Fahrzeuge pro Woche gebaut werden, aktuell sind es noch 5.000 Einheiten des Model Y. Gerade erst kamen 1.000 neue Mitarbeiter an Bord, nun sollen dafür noch weitere 1.000 Personen eingestellt werden. Wie Werkleiter Andre Thierig nun auf LinkedIn bekanntgegeben hat, soll der Output der Gigafactory in zwei Schritten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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