Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag mit deutlichen Abschlägen in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Um kurz nach 9:30 Uhr wurden 24.810 Punkte für den Leitindex berechnet, das waren 0,7 Prozent weniger als bei Vortagesschluss.



Besonders kräftig ging es zu Handelsstart für Zalando bergab, der Onlinehändler verlor rund neun Prozent an Wert. Aber auch Siemens Energy oder Infineon waren über zwei Prozent im Minus.



"Der Dax kann sich einer neuen Verkaufswelle nicht entziehen, die erneut über den Technologiesektor schwappt", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank das Handelsgeschehen. "Die Anleger sind zwischen den Möglichkeiten und Chancen der Künstlichen Intelligenz und den Risiken hoher Bewertungen hin- und hergerissen."



Die US-Inflationsdaten oder Micron-Zahlen enthielten zwar eigentlich nichts, was neue Zins- oder KI-Ängste schüren müsste, dass die Anleger aber trotzdem bei guten Nachrichten verkaufen, sei besorgniserregend. "Werden gute Nachrichten verkauft, kann das auf einen Hochpunkt des Marktes und auf eine bevorstehende Korrektur hindeuten", so Stanzl.



Seit Alphabets Kapitalerhöhung und dem SpaceX-Börsengang sei außerdem Sand im Getriebe der Technologie- und KI-Rally. "Vielleicht ist das zusätzliche Aktienangebot, das der Markt aufnehmen muss, tatsächlich ausreichend, um die aktuelle Nachfrage der Anleger nach dem Anlagethema KI zu sättigen." Darauf deuteten auch die Berichte über eine Verschiebung des Börsengangs von OpenAI hin.



Der Ölpreis sank unterdessen weiter deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,50 US-Dollar, das waren 176 Cent oder 2,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1381 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8787 Euro zu haben.





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