Bekommt Sam Altman jetzt kalte Füße? Eigentlich wollte der OpenAI-Chef das IPO noch 2026 über die Bühne bringen - und zwar mit einem fetten Preisschild von einer Billion Dollar. Nun erwägt der Konzern offenbar, den geplanten Börsengang auf nächstes Jahr zu verschieben. Dafür gibt es gute Gründe.• OpenAI denkt über eine Verschiebung des Börsengangs nach.• Nach dem holprigen Börsendebüt von SpaceX wächst die Sorge vor einem Fehlstart.• Trotz Milliardenumsätzen hat der ChatGPT-Entwickler einige operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär