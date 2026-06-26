Die Produktionslinie von EMMVEE umfasst Anlagen der deutschen Unternehmen Centrotherm, Rena Technologies und Halm. Das International Solar Energy Research Center Konstanz (ISC Konstanz) hat den Hochlauf mit Dienstleistungen im Bereich der Prozessintegration und des Technologietransfers unterstützt. EMMVEE ist seit Jahrzehnten in der Fertigung von Photovoltaik-Modulen tätig. Mit der 1,4-Gigawatt-Topcon-Anlage in Bangalore hat das Unternehmen seine Aktivitäten auf die vorgelagerte Solarzellenproduktion ausgeweitet. Centrotherm koordinierte den Aufbau der Produktionslinie und beauftragte das ISC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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