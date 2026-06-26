Bis kommende Woche Freitag läuft noch das verlängerte Tauschangebot der UniCredit bei der Commerzbank. Am Ende dürfte eine Beteiligung von mehr als 40 Prozent für die Italiener zu Buche stehen. Vor dem Angebot waren es unter 30 Prozent. Privatanleger hat die Offerte der UniCredit scheinbar so gar nicht beeindruckt, wie Zahlen der Commerzbank zeigen.Das Wichtigste kurz und knapp• Die verlängerte UniCredit-Offerte bei der Commerzbank läuft noch bis kommenden Freitag, ein Ergebnis wird für den 8. Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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