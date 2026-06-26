In der Ausschreibungsrunde im Mai 2026 für Wind an Land gingen Gebote für mehr als das Doppelte der ausgeschriebenen Leistung ein. Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert ist gegenüber der vorherigen Gebotsrunde auf 5,06 Cent pro kWh deutlich gesunken. Die Bundesnetzagentur hat Ergebnisse der Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und der Innovationsausschreibung am 1. Mai 2026 veröffentlicht. "Die Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land war abermals deutlich überzeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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