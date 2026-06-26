Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN CA023135DXXX/ WKN A4EWJX) und will neues Kapital in Höhe von 3,5 Mrd. Kanadische Dollar (CAD) aufnehmen, so die Börse Stuttgart.Bis zum Laufzeitende am 12.06.2036 werde ein jährlicher Kupon von 4,350% gezahlt, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung erfolge am 12.12.2026. Beim aktuellen Kurs von 100,78 Euro ergebe sich daraus eine Rendite von 4,2861 Prozent. Für Anleger aus dem Euroraum komme auch ein Währungsrisiko hinzu. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Amazon habe ein Rating bei Moody's A1. (Bonds weekly Ausgabe vom 25.06.2026) (26.06.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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