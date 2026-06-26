Wolfsburg - Der VW -Konzern will einem Medienbericht zufolge seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100'000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant, berichtete das «Manager Magazin» unter Berufung auf Insider. Vier Werken in Deutschland drohe die Schliessung. Die Pläne seien Teil des neuen Zielbilds 2030, das der Vorstand am Mittwoch behandelt habe. Das letzte Wort habe nun der Aufsichtsrat, der am 9. Juli darüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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