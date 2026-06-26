Nach einem sehr volatilen Börsenstart hat sich der Kurs der SpaceX-Aktie in den letzten Tagen beruhigt. Besser gesagt: Seit Dienstag ist er förmlich zwischen 150 und 160 US$ eingefroren. Kann diese Nachricht Elon Musks Raumfahrtkonzern neuen Schwung geben und den Kurs wieder nach oben drücken? Ein völlig neues Geschäftsmodell Es könnte eine spektakuläre Kehrtwende im Geschäftsmodell von SpaceX sein. Während der Konzern im Mobilfunkmarkt bisher nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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