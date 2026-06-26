© Foto: John Raoux - picture alliance / ASSOCIATED PRESSEinem Analyst von TD Cowen zufolge könnte SpaceX für seine Kommunikationsambitionen einen Zukauf tätigen. Das Ziel lässt auch in Deutschland aufhorchen. SpaceX: Große Ambitionen, noch größere Bewertung Die Ambition des erst kürzlich an die Börse gegangenen Raumfahrtunternehmens SpaceX sind gewaltig. Noch gewaltiger ist allerdings auch die Unternehmensbewertung mit einem für 2026 geschätzten Kurs-Umsatz-Verhältnis von 55,3 und fehlender Profitabilität. CEO Elon Musk ist also gefordert, das Unternehmen auch zu kommerziellem Erfolg zu führen. Eine der Visionen des Unternehmens ist eine vertikal integrierte Kommunikationsplattform, die Breitband, Mobilfunk und Satelliten- sowie terrestrische …
Enthaltene Werte: DE0005557508,US8725901040,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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