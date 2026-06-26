FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.06.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1290 (1300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BERKELEY GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4000 PENCE - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 78 (86) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2223 (2230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1150 (1300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 100 (105) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 263 (340) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BARRATT REDROW TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 348 (414) PENCE - BERENBERG RAISES BELLWAY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2400 (2100) PENCE - CITIGROUP CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3650 (3754) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP REINITIATES SEGRO PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1043 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TATE & LYLE TO 'HOLD' (BUY) - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 240 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 780 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 195 (160) USD - 'BUY' - ODDO BHF CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS RAISES MOONPIG PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'BUY'
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