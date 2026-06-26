Das Humboldt-Klinikum in Reinickendorf und das Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg bekommen Photovoltaik-Dachanlagen. Der erzeugte Solarstrom soll vollständig für den Eigenverbrauch genutzt werden. Die Berliner Stadtwerke bauen für den kommunalen Krankenhausbetreiber Vivantes zwei Photovoltaik-Anlagen. Auf den Dächern des Humboldt-Klinikum in Reinickendorf und des Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg entstanden Solaranlagen mit insgesamt 2.049 Photovoltaik-Modulen und einer Gesamtleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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