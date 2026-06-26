Berlin - Nato-Generalsekretär Mark Rutte nimmt kommende Woche an der Sitzung des Bundeskabinetts teil. Das teilte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Freitag mit.
Die Sitzung werde auch nicht wie sonst im Bundeskanzleramt, sondern im Verteidigungsministerium stattfinden. Das habe man im letzten Jahr schon einmal gemacht, damit solle die Bedeutung der Bundeswehr und der Verteidigungspolitik "in einer Zeit zunehmender Krisen und Kriege" unterstrichen werden.
Es werde bei der Kabinettssitzung dementsprechend auch um sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen gehen. Ob in diesem Bereich auch konkrete Beschlüsse in der Sitzung am Mittwoch gefasst würden, ließ der stellvertretende Regierungssprecher auf Nachfrage offen.
Die Sitzung werde auch nicht wie sonst im Bundeskanzleramt, sondern im Verteidigungsministerium stattfinden. Das habe man im letzten Jahr schon einmal gemacht, damit solle die Bedeutung der Bundeswehr und der Verteidigungspolitik "in einer Zeit zunehmender Krisen und Kriege" unterstrichen werden.
Es werde bei der Kabinettssitzung dementsprechend auch um sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen gehen. Ob in diesem Bereich auch konkrete Beschlüsse in der Sitzung am Mittwoch gefasst würden, ließ der stellvertretende Regierungssprecher auf Nachfrage offen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur