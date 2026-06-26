Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheit und tiefgreifende strukturelle Veränderungen prägen derzeit das globale Anlageumfeld, so die Experten von UBS Asset Management.Vor diesem Hintergrund habe UBS Asset Management die Einschätzungen von rund 30 führenden Zentralbanken weltweit eingeholt. Die Befragung sei im Vorfeld des 32. jährlichen Reserve Management Seminars (RMS) durchgeführt worden, an dem Vertreter von mehr als 50 Institutionen teilgenommen hätten. Die Antworten würden Einblicke in die aktuellen Prioritäten, Herausforderungen und Anlageentscheidungen offizieller Reserveverwalter gewähren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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