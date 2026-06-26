Evonik überrascht mit starken vorläufigen Zahlen. Höhere Mengen, bessere Preise und Kostensenkungen hätten das Ergebnis im zweiten Quartal nach oben getrieben. Der Chemiekonzern hebt deshalb den Jahresausblick spürbar an - doch ein Teil des Rückenwinds dürfte vorübergehend sein, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.- Evonik erwartet im zweiten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 600 bis 650 Millionen Euro.- Für 2026 peilt der Konzern nun 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro bereinigtes EBITDA an.- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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