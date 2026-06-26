Aus gegebenem Anlass möchten wir Ihnen nochmals einen Artikel aus unserer Novemberausgabe 2021 zur Verfügung bereitstellen. Diskutiert wird die Möglichkeit, mit einer Wärmepumpe zu kühlen. Das Thema hat an Aktualität nicht verloren und dürfte besonders an Tagen wie diesen für den einen oder die andere spannend sein. Viel Spaß bei der Lektüre Jeder kennt es, wenn sich der Sommer von seiner besten Seite zeigt, steigen auch die Temperaturen in den Wohnräumen ins Unangenehme. Vor allem, wenn es nachts zu heiß für einen erholsamen Schlaf wird, kann die sommerliche Hitze zur Belastung werden. Doch bekanntermaßen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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