Berlin - Das Auswärtige Amt hat derzeit keine Hinweise auf deutsche Opfer nach dem schweren Doppelerdbeben in Venezuela. Das sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Es habe schon seit längerer Zeit eine Reisewarnung für Venezuela gegolten.
Unterdessen stieg die offizielle Zahl der Todesopfer mittlerweile auf 235, es soll 1.500 Verletzte geben. Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz haben die Zahl der Opfer allerdings bereits weitaus höher geschätzt, auf bis zu 100.000 Personen.
Die Bundeswehr hat am Freitag damit begonnen, Militärtransporter mit Hilfsgütern und und unter anderem Spürhunden an Bord nach Venezuela zu schicken. Über internationale Mechanismen sei ein entsprechendes Hilfsersuchen Venezuelas übermittelt worden, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes. Direkte finanzielle Hilfe gebe es aber nicht.
Unterdessen stieg die offizielle Zahl der Todesopfer mittlerweile auf 235, es soll 1.500 Verletzte geben. Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz haben die Zahl der Opfer allerdings bereits weitaus höher geschätzt, auf bis zu 100.000 Personen.
Die Bundeswehr hat am Freitag damit begonnen, Militärtransporter mit Hilfsgütern und und unter anderem Spürhunden an Bord nach Venezuela zu schicken. Über internationale Mechanismen sei ein entsprechendes Hilfsersuchen Venezuelas übermittelt worden, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes. Direkte finanzielle Hilfe gebe es aber nicht.
© 2026 dts Nachrichtenagentur