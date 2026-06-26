Jeder kennt es, wenn sich der Sommer von seiner besten Seite zeigt, steigen auch die Temperaturen in den Wohnräumen ins Unangenehme. Vor allem, wenn es nachts zu heiß für einen erholsamen Schlaf wird, kann die sommerliche Hitze zur Belastung werden. Doch bekanntermaßen sind Klimaanlagen hierzulande rar gesät. In gerade einmal ein bis zwei Prozent der Wohngebäude findet man solche Geräte. In einem typischen Einfamilienhaus mit vier Klimageräten lägen die Anschaffungskosten mit 6. 000 bis 10. 000 Euro zu hoch. Hinzu kommt der Stromverbrauch. Wer keine Photovoltaikanlage hat, muss dafür rund 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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