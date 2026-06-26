Eine Dampfturbinenumfahrung soll zukünftig den erzeugten Dampf in der Müllverbrennungsanlage Hannover-Lahe für Spitzenlast vollständig in die Fernwärme von Enercity auskoppeln. Das steigert das Wärmepotenzial von 50 auf 85 Megawatt Leistung ohne zusätzliche Abfallmengen zu benötigen. Das Entsorgungsunternehmen EEW Energy from Waste Hannover (EEW) baut ihre Müllverbrennungsanlage in Hannover um. EEW optimiert die bestehende Anlage energetisch und schafft damit die Voraussetzung, dass der Energieversorger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver