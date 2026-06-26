EQS-News: Schweizer Electronic AG
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Schweizer Electronic und Ascent Circuits planen strategische indisch-deutsche Kooperation im Bereich Leiterplatten
Schramberg / Indien, 26. Juni 2026 - Die Schweizer Electronic AG und ILJIN Electronics (India) Pvt. Limited, ein Unternehmen der Amber Group, beabsichtigen, eine strategische Kooperation im Bereich der Leiterplatten einzugehen. ILJIN Electronics betreibt sein Geschäft mit unbestückten Leiterplatten über seine Tochtergesellschaften, wobei sich die Kooperation insbesondere auf Ascent Circuits konzentriert.
Über SCHWEIZER
Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.
Über ILJIN Electronics
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Datei: Die beteiligten Parteien der Amber Gruppe, ILJIN Electronics (India) Pvt. Limited und Schweizer Electronic AG
26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schweizer Electronic AG
|Einsteinstraße 10
|78713 Schramberg
|Deutschland
|Telefon:
|07422-512-301
|Fax:
|07422-512-399
|E-Mail:
|ir@schweizer.ag
|Internet:
|www.schweizer.ag
|ISIN:
|DE0005156236
|WKN:
|515623
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2354316
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2354316 26.06.2026 CET/CEST