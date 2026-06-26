Die Nvidia-Aktie befindet sich seit ihrem Mitte Mai aufgestellten Allzeithoch auf Talfahrt. Könnte sie nun ausgerechnet für Dividendenanleger zum Leckerbissen werden? Eine gewaltige Dividendenerhöhung Nvidia trat im Gegensatz zu anderen Technologiekonzernen bislang nicht als interessanter Dividendenzahler in Erscheinung. Die vierteljährlich gezahlte Gewinnausschüttung betrug zuletzt mickrige 0,01 US$ je Aktie und die Dividendenrendite lag in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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