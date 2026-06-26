Das Fraunhofer ISE hat im Auftrag der MVV untersucht, ob eine Gasheizung mit Bio-Treppe, eine Wärmepumpe oder der Anschluss an die Fernwärme kostengünstiger ist. Auch wenn die Kosten stark von den individuellen Rahmenbedingungen abhängen, ist die Gasheizung in fast allen Fällen teurer als die Wärmepumpe oder Fernwärme. Das gilt sowohl für das Einfamilienhaus als auch für Mehrfamilienhäuser. Der Mannheimer Energieversorger MVV hat eine Kurzstudie beim Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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