Die Infineon-Aktie gehört am Freitag zu den größten Verlierern im DAX. Nach der starken Rally der vergangenen Monate setzen erneut Gewinnmitnahmen ein und drücken den Halbleiterwert deutlich ins Minus. Damit stellt sich die Frage, ob es sich nur um eine normale Verschnaufpause handelt oder ob die Korrektur noch weitergehen könnte.Erneut deutliche Verluste Mit einem Minus von mehr als vier Prozent fällt die Infineon-Aktie auf rund 79 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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