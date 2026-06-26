Berlin - Der neue Linken-Co-Chef Luigi Pantisano bedauert, dass die CDU seine Entschuldigung für den Faschismus-Vorwurf nicht akzeptiert. Das sagte er der ARD für das "Interview der Woche". Er habe einen Fehler gemacht, betonte Pantisano. Allerdings wiederholte er auch seine Kernkritik: Dass ihm ein Rechtsruck in der Union Sorge bereite.



"Mit dieser Kernfrage muss sich die Union beschäftigen und deswegen trete ich auch von dieser Kritik, die ich habe, nicht zurück. Der Satz war falsch, die Gleichsetzung von CDU und AfD ist falsch. Dafür habe ich mich entschuldigt. Aber die Kernkritik, da kann die CDU nicht davon versuchen abzulenken, das werden wir ihr nicht durchgehen lassen", sagt Pantisano.



Die nächsten zwei Jahre wolle er nutzen, um sich das Vertrauen seiner Partei auch wirklich zu verdienen - und bei der nächsten Wahl ein besseres Ergebnis zu holen als 53 Prozent.





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