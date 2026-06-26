Zürich - Der Euro hat am Freitagvormittag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 0,9219 Franken. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9202 Franken gehandelt. Gegenüber dem Dollar zog der Euro auf 1,1404 Dollar an nach 1,1378 am frühen Morgen. Damit kletterte die Gemeinschaftswährung wieder über die Marke von 1,14 Dollar, unter die sie am Dienstag gefallen war. Zur Schweizer Währung gab der Dollar ebenfalls ganz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab