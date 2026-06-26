Von Oberhausen bis Hamm reicht das Erdwärme-Erkundungsgebiet, für das die Bezirksregierung Arnsberg nun eine Aufsuchungserlaubnis erteilt hat. Die Bezirksregierung Arnsberg hat mit der Aufsuchungserlaubnis "Erdwärme Metropole Ruhr" das bislang größte Geothermie-Erlaubnisfeld Deutschlands vergeben. Auf einer Fläche von 1.640 Quadratkilometern rückt das Potenzial der Erdwärme im Ruhrgebiet noch stärker in den Fokus. Das übergeordnete Ziel dieses Vorhabens ist die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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