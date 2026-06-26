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WKN: A2PMK5 | ISIN: AT000ADDIKO0 | Ticker-Symbol: ZYE1
Frankfurt
26.06.26 | 08:49
28,000 Euro
+7,28 % +1,900
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ADDIKO BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADDIKO BANK AG 5-Tage-Chart
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26,30027,80015:12
Dow Jones News
26.06.2026 14:03 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/26.06.2026/13:30 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Addiko Bank AG, Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Name: Davor Macura

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Alta Group d.o.o.

5. Datum der Schwellenberührung 22.07.2024

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     9,63          19,96                   29,59      19.500.000 
Schwellenberührung 
 Situation in der 9,63          19,96                   29,59 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT00ADDIKO0  0             1.878.167          0,00           9,63 
  Summe:                      1.878.167                        9,63

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte   Stimmrechte 
  Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut     in % 
Aktienkaufvertrag 30.6.2027  n/a           Physisch             1312231     6,73 
1 
Aktienkaufvertrag 30.6.2027  n/a           Physisch             626938      3,22 
2 
Aktienkaufvertrag 30.6.2027  n/a           Physisch             1325875     6,80 
3 
Aktienkaufvertrag 30.6.2027  n/a           Physisch             626938      3,22 
4 
                                    Summe:         3.891.982     19,96

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Ziffer    Name   Direkt kontrolliert    Direkt gehaltene     Direkt gehaltene Finanz-/   Total von 
               durch Ziffer   Stimmrechte in Aktien (%)   sonstige Instrumente (%)   beiden (%) 
1       Davor              0              0                0 
       Macura 
2       Alta Group 1          9,63            19,96              29,59 
       d.o.o.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Bei der Alta Group d.o.o. (wie in "4. Namen der Aktionäre" genannt) handelt es sich um dieselbe Gesellschaft, die bislang Meldungen dieser Art und betreffend die Emittentin unter dem Firmennamen "Alta Pay Group d.o.o." vorgenommen hat. Der Firmenname von Alta Pay Group d.o.o. wurde am 9. April 2025 geändert, sodass er Alta Group d.o.o. lautet. Diese Meldung wird zu Zwecken der Klarstellung vorgenommen. Die Anzahl der von der Alta Group d.o.o. an der Addiko Bank AG gehaltenen Aktien und Finanzinstrumente hat sich gegenüber den zuletzt am 23. Juli 2024 und 3. Juli 2025 von der Emittentin veröffentlichten Meldungen nicht geändert. Wie bereits in den von der Emittentin am 2. April 2024 veröffentlichten Mitteilungen vom 27. März 2024, 28. März 2024 und 29. März 2024 beschrieben, stehen die vier Aktienkaufverträge, die als Finanzinstrumente gemeldet wurden, unter dem Vorbehalt bestimmter aufschiebender Bedingungen. Diese Bedingungen sind noch nicht eingetreten. Das in der von der Emittentin am 3.7.2025 veröffentlichten Mitteilung angegebene Verfalldatum 30.6.2026 der Aktienkaufverträge ist nicht mehr anwendbar und wurde auf den 30.6.2027 erstreckt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Addiko Bank AG 
           Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Addiko Investor Relations 
Tel.:         +43 664 88876940 
E-Mail:        investor.relations@addiko.com 
Website:       www.addiko.com 
ISIN(s):       AT000ADDIKO0 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782473400296 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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