DJ PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/26.06.2026/13:30 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Addiko Bank AG, Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Name: Davor Macura

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Alta Group d.o.o.

5. Datum der Schwellenberührung 22.07.2024

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 9,63 19,96 29,59 19.500.000 Schwellenberührung Situation in der 9,63 19,96 29,59 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT00ADDIKO0 0 1.878.167 0,00 9,63 Summe: 1.878.167 9,63

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Laufzeit Abwicklung absolut in % Aktienkaufvertrag 30.6.2027 n/a Physisch 1312231 6,73 1 Aktienkaufvertrag 30.6.2027 n/a Physisch 626938 3,22 2 Aktienkaufvertrag 30.6.2027 n/a Physisch 1325875 6,80 3 Aktienkaufvertrag 30.6.2027 n/a Physisch 626938 3,22 4 Summe: 3.891.982 19,96

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 Davor 0 0 0 Macura 2 Alta Group 1 9,63 19,96 29,59 d.o.o.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Bei der Alta Group d.o.o. (wie in "4. Namen der Aktionäre" genannt) handelt es sich um dieselbe Gesellschaft, die bislang Meldungen dieser Art und betreffend die Emittentin unter dem Firmennamen "Alta Pay Group d.o.o." vorgenommen hat. Der Firmenname von Alta Pay Group d.o.o. wurde am 9. April 2025 geändert, sodass er Alta Group d.o.o. lautet. Diese Meldung wird zu Zwecken der Klarstellung vorgenommen. Die Anzahl der von der Alta Group d.o.o. an der Addiko Bank AG gehaltenen Aktien und Finanzinstrumente hat sich gegenüber den zuletzt am 23. Juli 2024 und 3. Juli 2025 von der Emittentin veröffentlichten Meldungen nicht geändert. Wie bereits in den von der Emittentin am 2. April 2024 veröffentlichten Mitteilungen vom 27. März 2024, 28. März 2024 und 29. März 2024 beschrieben, stehen die vier Aktienkaufverträge, die als Finanzinstrumente gemeldet wurden, unter dem Vorbehalt bestimmter aufschiebender Bedingungen. Diese Bedingungen sind noch nicht eingetreten. Das in der von der Emittentin am 3.7.2025 veröffentlichten Mitteilung angegebene Verfalldatum 30.6.2026 der Aktienkaufverträge ist nicht mehr anwendbar und wurde auf den 30.6.2027 erstreckt.

(Ende)

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Aussender: Addiko Bank AG Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Tel.: +43 664 88876940 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782473400296 ]

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June 26, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)