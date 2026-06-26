Olten - Die Schweiz gehört zu den führenden Standorten für KI-Entwicklung. In der Unternehmenslandschaft zeigt sich bei der Nutzung ein ambivalentes Bild: Während Grossunternehmen künstliche Intelligenz bereits in ihre Wertschöpfung integriert haben, bleiben viele KMU bei einzelnen Anwendungen stehen. Damit wächst die KI-Kluft, was Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort Schweiz haben könnte. Das zeigt der neue «Point of View - AI-Toolkit: Switzerland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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