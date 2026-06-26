Zürich - Mit Agentforce Commerce bringt Salesforce eine runderneuerte Lösung auf den Markt: Das direkt einsatzbereite Portfolio KI-gestützter Agenten agiert vollständig im Kontext eigener Kundendaten und Geschäftsprozesse. So begleitet der Shopper Agent Kund:innen von der Produktsuche über den Checkout bis in den Service, während der Buyer Agent B2B-Einkäufer direkt über Kanäle wie WhatsApp und SMS unterstützt. Für das Backoffice erleichtert der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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