Lausanne - Die Stiftung für Innovation und Technologie (FIT) vergibt ein "Tech Growth"-Darlehen in Höhe von 400'000 CHF an Isospec Analytics, ein Spin-off der EPFL, das sich auf die Identifizierung biologischer Moleküle für die medizinische Forschung spezialisiert hat. MYSTONES und Skilder erhalten jeweils einen "Digital Grant" in Höhe von 20'000 CHF: ersteres für seine Plattform zur Leistungsüberwachung von Sportlern, letzteres für die Bündelung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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