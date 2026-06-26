TORONTO, Kanada - 26. Juni 2026 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ - freut sich, die Abstimmungsergebnisse seiner am 25. Juni 2026 abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung (die "Versammlung") bekannt zu geben. Jeder der in der Informationsbroschüre der Unternehmensleitung vom 11. Mai 2026 (die "Broschüre") im Zusammenhang mit der Versammlung aufgeführten und bei SEDAR+ eingereichten Kandidaten für das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds wurde zum Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens gewählt, um dieses Amt bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung oder bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger auszuüben.
Insgesamt waren 75.644.125 Stammaktien der Gesellschaft ("Stammaktien") bei der Versammlung anwesend oder durch Vollmacht vertreten, was 39,79 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien entspricht.
1. Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder
Durch Beschluss genehmigten die Aktionäre die Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs (6). Das Ergebnis der Abstimmung über die Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs lautete wie folgt:
Ja-Stimmen
% dafür
Stimmen dagegen
Prozentualer Anteil der Gegenstimmen
Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs (6)
72.290.680
95,57 %
3.353.445
4,43 %
2. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder
Durch einen gefassten Beschluss wurden alle in der Mitteilung aufgeführten Kandidaten für die Wahl zum Verwaltungsrat zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft gewählt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Wahl des Verwaltungsrats lautete wie folgt:
Name des Kandidaten
Stimmen dafür
Prozent-ualer Anteil der Ja-Stimmen
Enthaltungen
Prozentualer Anteil der Enthaltungen
Forrester A. Clark
58.006.167
99,30 %
406.681
0,70 %
Brian Christie
49.066.487
84,00 %
9.346.361
16,00 %
Steve Cook
42.174.798
72,20 %
16.241.441
27,80 %
Michael Hoffman
43.713.594
74,84 %
14.695.863
25,16 %
Alison Sagateh (Saga) Williams
49.290.745
84,38 %
9.122.103
15,62 %
Philip S. Baker
57.716.716
98,89 %
650.488
1,11 %
3. Bestellung des Wirtschaftsprüfers
Durch Beschluss wurde die PricewaterhouseCoopers LLP, Wirtschaftsprüfer, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Bestellung des Abschlussprüfers lautete wie folgt:
Ja-Stimmen
% dafür
Enthaltungen
Prozentualer Anteil der Enthaltungen
PricewaterhouseCoopers LLP, Wirtschaftsprüfer
74.293.940
98,22 %
1.350.186
1,78
4. Langfristiger Anreizplan ("LTI-Plan")
Die Aktionäre haben durch Beschluss die Verlängerung des langfristigen Anreizplans der Gesellschaft um drei Jahre genehmigt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Verlängerung des langfristigen Anreizplans um drei Jahre lautete wie folgt:
Ja-Stimmen
% dafür
Stimmen dagegen
Prozentualer Anteil der Gegenstimmen
Verlängerung des langfristigen Anreizplans des Unternehmens um drei Jahre
51.695.320
88,50 %
6.717.527
11,50 %
Die Abstimmungsergebnisse wurden gemeldet und auf www.sedarplus.ca veröffentlicht. Die Versammlung wurde aufgezeichnet und wird in Kürze auf der Website des Unternehmens zur Ansicht verfügbar sein.
Über Fury Gold Mines Limited
Fury Gold Mines Limited ist ein kapitalstarkes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das das Goldprojekt Eau Claire in Richtung Erschließung vorantreibt und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, sein Goldportfolio durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltiger Bergbau einzuhalten.
Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.
Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:
Salisha Ilyas, Investor Relations
Tel.: (844) 601-0841
E-Mail: info@furygoldmines.com
Website: www.furygoldmines.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen zum laufenden Explorationsprogramm des Unternehmens im Projekt Elmer East.
Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein mit hohem Risiko behaftetes Unterfangen.
Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84878
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
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