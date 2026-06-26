Die verpflichtende Direktvermarktung kleiner Photovoltaik-Anlagen, wie sie im jüngsten EEG-Leak angelegt ist, sorgt in der Branche immer noch für erhebliche Diskussionen. Auf dem pv magazine Focus, zu dem im Rahmen der The smarter E in München rund 130 Expertinnen und Experten zusammenkamen, wurde deutlich: Das Ziel einer stärkeren Marktintegration kleiner Anlagen wird durchaus unterstützt. Kritisiert wird jedoch ein verpflichtender Start bereits ab 2027. Thomas Seltmann vom Bundesverband Solarwirtschaft machte deutlich, dass er die Entwicklung in Richtung Direktvermarktung grundsätzlich unterstützt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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